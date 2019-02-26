Yerel Seçime Doğru

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz
, "Gerçekten şuuru olan yani Atatürk
'ün partisine sahip çıkacağım diyen hiçbir CHP
'li kardeşimizin, böyle bir ittifaka oy vereceğini düşünmüyorum." dedi.
Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın Silifke
Belediye Başkan adayı Mücahit Aktan
ile ilçedeki bir restoranda düzenlenen toplantıya katıldı.
Konuşmasında, Millet İttifakı'nı eleştiren Yılmaz, "Bir programda HDP
milletvekili çıkmış 'Kürdistan'ı kayyumun elinden alacağız. Batıda da MHP
ve AK Parti'ye kaybettireceğiz' diyor. Kürdistan diye bir yer var mı? Burası, Türkiye Cumhuriyeti
devleti. CHP'nin belediye başkan adayı
da bunu alkışlıyor, onaylıyor, destekliyor." dedi.
Yılmaz, vatandaşlara yaşananların iyi anlatılması gerektiğini ifade ederek, "Gerçekten şuuru olan yani Atatürk'ün partisine sahip çıkacağım diyen hiçbir CHP'li kardeşimizin böyle bir ittifaka oy vereceğini düşünmüyorum. Bizim sahada anlatacağımız şey bu aslında." diye konuştu.