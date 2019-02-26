Yerel Seçime Doğru

Beypazarı
Belediye Başkanı ve AK Parti
Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan
, seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri ziyaret ediyor.
Eki Kırbaşı
, Kargı
, Yanlızçam, Gürsüğüt, Kapullu, Kışıhlar ve Mahmutlar
mahallelerini ziyaret eden Kaplan, 5 yıldır ilçeye ve mahallelere hizmet etmek üzere çalışmalarda bulunduklarını belirterek, bir aksaklığa mahal vermeden hizmetleri sürdürdüklerini söyledi.
Kaplan, Cumhur İttifakı adayı olduğunu ifade ederek, yine Cumhur İttifakı'nın Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
'nin yarın Beypazarı ilçesine ziyarette bulunacağını kaydetti.