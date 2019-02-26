Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

Beypazarı Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan, seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri ziyaret ediyor.

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Beypazarı Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan, seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri ziyaret ediyor.

Eki Kırbaşı, Kargı, Yanlızçam, Gürsüğüt, Kapullu, Kışıhlar ve Mahmutlar mahallelerini ziyaret eden Kaplan, 5 yıldır ilçeye ve mahallelere hizmet etmek üzere çalışmalarda bulunduklarını belirterek, bir aksaklığa mahal vermeden hizmetleri sürdürdüklerini söyledi.

Kaplan, Cumhur İttifakı adayı olduğunu ifade ederek, yine Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin yarın Beypazarı ilçesine ziyarette bulunacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:25 Kaynak: AA

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