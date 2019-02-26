Yerel Seçime Doğru

MHP Sivas Belediye Başkan Adayı Memet Er, mart ayında aday tanıtım toplantısı yapacaklarını söyledi.

MHP Sivas Belediye Başkan Adayı Memet Er, mart ayında aday tanıtım toplantısı yapacaklarını söyledi.



Er, beraberindeki partililerle Anadolu Ajansı Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.



Ziyarette seçim çalışmaları hakkında bilgiler veren Er, yoğun bir şekilde mesai harcadıklarını, sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, basın yayın kuruluşlarına ziyaretlerde bulunduklarını belirtti.



Bunun yanı sıra akşamları mahallelerde ev toplantılarına katıldıklarını anlatan Er, seçimlere yaklaşık 1 ay kaldığını ve bu süreyi çok iyi değerlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi.



Er, ülkenin dirliği, birliği, varlığı ve bekası için çalıştıklarını vurgulayarak, "Mart ayında aday tanıtım toplantısı yapacağız. Büyük bir katılım bekliyoruz. Sakin ve huzurlu bir seçim atmosferi olmasını istiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde sürdürüyoruz. Kamuoyunda bize olan ilgi giderek artıyor." dedi.



Muhalefetin kendisinin adaylıktan çekildiği yönünde asılsız bilgiler yaydığını ileri süren Er, "Adaylıktan çekilmemiz söz konusu değil. Sivas halkı bunlara itibar etmesin. Bu durum ilk başlarda seçmenin kararını olumsuz etkiledi. Ancak son günlerde yeniden toparlanma yaşıyoruz." diye konuştu.



Projelerinden de bahseden Er, Organize Sanayi Bölgesi'ne yurt dışından yatırımcı çekmek için gereken adımları atacaklarını, Eski Sanayi Sitesi esnafının sorununu mutlaka çözüme kavuşturacaklarını sözlerine ekledi.

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