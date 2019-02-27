Yerel Seçime Doğru
59 dakika önce
AK Parti Baskil İlçe Kadın Kolları, seçim çalışmaları kapsamında evleri ziyaret ediyor.
AK Parti Baskil
İlçe Kadın Kolları, seçim çalışmaları kapsamında evleri ziyaret ediyor.
AK Parti Baskil İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Yücer, yaptığı açıklamada, seçim çalışmaları kapsamında herkese ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.
Yücer, evleri ziyaret ettiklerini, parti programının yer aldığı broşürler dağıttıklarını belirterek, "Partimiz ve yerel seçimin önemi ile ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz. Faaliyetlerimiz sürüyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:31 Kaynak: AA
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