Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

13 dakika önce

Saadet Partisi Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Halil Adıgüzel, projelerini açıkladı.

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Saadet Partisi Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Halil Adıgüzel, projelerini açıkladı.

İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Adıgüzel, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 8. yılında andı.

Geniş çaplı bir araştırma sonucu ilçeye vizyon katacak projeler hazırladıklarını, insan odaklı düşünerek projeler ürettiklerini dile getiren Adıgüzel, ilçedeki verimli toprakların değerlendirilmesi amacıyla hobi bahçeleri ile halkın üretime kanalize edileceğini, kiralama yöntemi ile her kesime ulaşacaklarını ifade etti.

Her haneden toplanan atıkların Gölkart adı altında bir kart ile puana dönüşeceği, bu puanların vergi, elektrik, su gibi günlük ihtiyaç giderinden düşürüleceğini dile getiren Adıgüzel, atıkların da enerjiye dönüştürülerek ülkeye katkı sağlayacağını kaydetti.

Adıgüzel, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehitlerin verildiği ilçede, şehitlerin anılacağı, gelen turistlerin de gezebileceği bir sergi alanının açılması için çalışma yürüteceklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:43 Kaynak: AA

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