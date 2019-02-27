Yerel Seçime Doğru

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2 saat önce
Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Ahat Köyü muhtarı olmak için yarışan 3 muhtar adayı köy meydanında projelerini anlattı.
Uşak
'ın Banaz
ilçesine bağlı Ahat Köyü muhtarı olmak için yarışan 3 muhtar adayı köy meydanında projelerini anlattı.
Ahat Köyü Muhtarı Özhan Uğuz, muhtar adayları Adem Çimen ile Feti Türkan, hizmetlerini anlatmak için köy meydanında köylülerle bir araya geldi.
Muhtar Özhan Uğuz yaptığı açıklamada "Bizden hangimiz seçilirse seçilsin biz bu köyde yaşayacağız, aynı köyde yaşadığımız sürece birbirimizle sürekli karşılaşıp selamlaşacağız. Seçim bir yarış kim kazanırsa kazansın. Bu sergilediğimiz davranış inşallah diğer adaylara örnek olur." dedi.
Muhtar Adayı Adem Çimen ise üç adayın da köyün sorunlarına çözüm arayacağını belirterek seçimin huzur içinde geçmesi temennisinde bulundu.
Hizmet etmek için aday olduğunu belirten Türkan da amacının köyün sorunlarına çözüm bulmak olduğunu söyledi.
Köylülerin, sorularını da yanıtlayan muhtar adayları, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:54 Kaynak: AA
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