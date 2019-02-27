Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, ev ve kurum ziyaretlerine devam ediyor.

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AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, ev ve kurum ziyaretlerine devam ediyor.


Uymaz, seçim kampanyası çerçevesinde Trakya Üniversitesi birimlerine ziyaretlerde bulundu.


Trakya Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi, Balkan Araştırma, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitülerini ziyaret eden Uymaz, akademisyen ve idari personele projelerini anlattı destek istedi.


Soydan eğitimlere başladı


AK Parti, seçim görevlileri eğitimlerine devam ediyor.


Eğitim, AK Parti Edirne Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Ali Soydan tarafından veriliyor.


Soydan, AK Parti İpsala ve Enez ilçe teşkilatı eğitimlerini verdi.


Demokrat Parti yeni yerinde

Demokrat Parti Edirne İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı yeni adresine taşındı.

Cafer Çolpan İş Merkezine taşınan Demokrat Parti'de tören düzenledi. Partinin Edirne İl Başkanı İbrahim Özyılmaz, partililere ve vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için yeni adreslerine taşındıklarını söyledi.

Düzenlenen törene katılan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Demokrat Parti'nin Türk siyasi tarihinin önemli partilerinden biri olduğunu belirterek, yerel seçimlerde başarı diledi.

Demokrat Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Sibel Barshan ve CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da yeni yerin hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra Demokrat Parti teşkilatının taşındığı büro önünde kurdele kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:31 Kaynak: AA

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