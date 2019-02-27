Yerel Seçime Doğru

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan
, seçim çalışmaları kapsamında Germencik
'te partisinin belediye başkan adayı Fuat Öndeş
'le esnafı ziyaret etti.
Esnafla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Tezcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aydın'da çok güzel bir tablo olduğunu, yüzlerinin güldüğünü söyledi.
Vatandaşların büyükşehir belediyesinin hizmetlerinden memnun olduğunu savunan Tezcan, "Daha fazla hizmet etmek için bir kere daha yetki istedik. Görüyoruzki, Aydın'da çok büyük bir teveccühle, büyük oy oranıyla büyükşehir belediyesini alacağız. İlçe belediyelerimizin tamamını koruduğumuz gibi sayılarını da artıracağız." dedi.
Vatandaşların kendilerine hizmet edecek başkanlar istediğini Millet İttifakı adaylarının da projelerini anlattığını belirten Tezcan, şöyle konuştu:
"Vatandaşlar, 'büyükşehir ve ilçelerle uyumlu belediye hizmeti istiyoruz' diyor. Hem Cumhuriyet Halk Partisi
hem de İyİ Parti'deki aday arkadaşlarımız tüm hazırlıklarını yaptılar. Her ilçeye özgü projelerle vatandaşların karşısına çıkıyoruz. İnşallah 1 Nisan
sabahı Aydın çok daha güçlü bir şekilde bize destek vermiş olacak biz de gereğini seçimden sonra halkla beraber 'derman belediyeciliği'ni hayata geçireceğiz."