Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde MHP seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde MHP seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Seçim bürosunun açılışına, MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, MHP Hanönü İlçe Başkanı Metin Arıkan, MHP Hanönü İl Genel Meclis üyesi Metin Yamalı ve partililer katıldı.

MHP İl Başkanı Yüksel Aydın yaptığı konuşmada, belediye başkan adayı Hasan Basri Yücel'e destek istedi.

MHP Hanönü Belediye Başkan Adayı Hasan Basri Yücel ise devlet hastanesi, kapalı pazar yeri ve yüksekokul konularıyla ilgili seçildiği günden itibaren çalışmalara başlayacağını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:27 Kaynak: AA

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