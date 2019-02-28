Yerel Seçime Doğru

AK Parti Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu
, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Zorluoğlu, seçim çalışmaları kapsamında, Çaykara
, Arsin
ve Ortahisar
ilçelerinde esnafı ziyaret ederek, muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Arsin'de semt pazarını gezen ve daha sonra ilçe ziraat odasını ziyaret eden Zorluoğlu, birlik ve beraberlik anlayışından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Zorluoğlu, Arsin'de Cumhur İttifakı kapsamında iyi bir örnek yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Partimizin temsilcileri dışında, MHP
ilçe başkanımız, belediye meclis üyesi adaylarımız, hep beraber sokaklardaydık. Bu bakımdan Arsin farkını ortaya koymuştur. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart'a kadar aynı gayretle çalışacağız. Trabzon olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize hep güçlü destek verdik. Bu kez Trabzon'a daha fazla ihtiyaç var. Çünkü Trabzon, birlik beraberliğin çimentosu olan bir şehirdir. Devletin bekası ön plana çıktığında Trabzon gereğini yapar. İnşallah biz de göreve geldiğimizde ilçe belediye başkanımızın yanında ve arkasında büyükşehir belediye başkanı olarak güçlü şekilde duracağız. Omuz omuza Arsin'e en güzel hizmetleri getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."
Ortahisar'da ise Erdoğdu Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosunda partililerle bir araya gelen Zorluoğlu, 2 Mart Cumartesi günü Trabzon'a gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
için coşkulu bir karşılama ve destek istedi.