Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

ANKARA(AA) - MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, Gölbaşılı'ların ekonomik açıdan kendi kendine yetmesi adına çalışmalar yapacaklarını ifade ederek, "Gölbaşı'nda birçok dalda açacağımız meslek edindirme kursları ile birçok vatandaşımız meslek sahibi olacak.

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ANKARA(AA) - MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, Gölbaşılı'ların ekonomik açıdan kendi kendine yetmesi adına çalışmalar yapacaklarını ifade ederek, "Gölbaşı'nda birçok dalda açacağımız meslek edindirme kursları ile birçok vatandaşımız meslek sahibi olacak." dedi.

Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı adayı Şimşek, 31 Mart Mahalli Seçimleri ile ilgili projelerinden birinin de meslek edindirme kursları, GÖL-MEK olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gölbaşılı vatandaşlarımızın ekonomik açıdan kendine yetebileceği, kendini geliştirebileceği, toplum içindeki varlığını ortaya koyabileceği, kendisinin ve ailesinin hayati ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabileceği bir iş sahibi olabilmesi için Gölbaşı meslek edindirme kursları açacağız. Meslek edindirmeye yönelik bu merkezlerimizde el nakışı, iğne oyası, giyim, trikotaj, ahşap boyama, kumaş boyama, minyatür, ebru, çini, seramik, mozaik, alüminyum rölyef, takı tasarımı, gümüş işlemeciliği, turistik el sanatları, tur rehberliği, resim, kilim ve el örgücülüğü gibi branşlarda eğitimler verilecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:49 Kaynak: AA

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