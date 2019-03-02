Yerel Seçime Doğru
1 saat önce
AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mülahim Kuru, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini bildirdi .
AK Parti Tekirdağ
İl Başkanı Mülahim Kuru, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini bildirdi .
Kuru, yaptığı açıklamada, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı olarak Tekirdağ'ın 11 ilçesi için 11 koç kestirdiklerini belirtti.
Kesilen kurbanların hayır kurumları, vakıf ve öğrenci yurtlarına dağıtılacağını aktaran Kuru, "31 Mart seçimleri ülke için önemli. Seçim sürecinin kazasız, belasız hayırlısıyla tamamlanmasını arzu ediyoruz. Allah rızası için kestirdiğimiz koçları il genelindeki hayır kurumları, vakıf ve öğrenci yurtlarına göndereceğiz. Tüm kardeşlerimizden dua bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:44 Kaynak: AA
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