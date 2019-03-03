Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

Saadet Partisi'nin Sakarya Büyükşehir ve bazı ilçe belediye başkan adayları, basınla buluştu.

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Saadet Partisi'nin Sakarya Büyükşehir ve bazı ilçe belediye başkan adayları, basınla buluştu.

Bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fahrettin Abay, kentteki insanları daha mutlu etmek için hizmete talip olduklarını söyledi.

İnsanların refah seviyesini artırmak istediklerini vurgulayan Abay, "Burada organizatör olacağız ve özel şirketlerin Sakarya'ya gelmesi için çalışacağız. Yine üretime destek için her ilçede projeleri hayata geçireceğiz. Bu anlayışla, üreten, örnek ve referans şehir olmak istiyoruz." diye konuştu.

Abay, Sakarya'nın Marmara Bölgesi'nin cazibe merkezi olduğunu belirterek, "Sakarya için uluslararası dev fuar merkezi kuracağız." dedi.

Adapazarı Belediye Başkan adayı Abidin Birinci de yerel seçimlerin hizmet yarışı olduğunu belirterek, projelerinden bahsetti.

Adaylar ve partililer, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:33 Kaynak: AA

Saadet Partisi, belediye başkan adayı, Sakarya, Güncel
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