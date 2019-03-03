Yerel Seçime Doğru
1 saat önce
Saadet Partisi'nin Sakarya Büyükşehir ve bazı ilçe belediye başkan adayları, basınla buluştu.
Saadet Partisi
'nin Sakarya
Büyükşehir ve bazı ilçe belediye başkan adayları
, basınla buluştu.
Bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fahrettin Abay, kentteki insanları daha mutlu etmek için hizmete talip olduklarını söyledi.
İnsanların refah seviyesini artırmak istediklerini vurgulayan Abay, "Burada organizatör olacağız ve özel şirketlerin Sakarya'ya gelmesi için çalışacağız. Yine üretime destek için her ilçede projeleri hayata geçireceğiz. Bu anlayışla, üreten, örnek ve referans şehir olmak istiyoruz." diye konuştu.
Abay, Sakarya'nın Marmara Bölgesi
'nin cazibe merkezi olduğunu belirterek, "Sakarya için uluslararası dev fuar merkezi kuracağız." dedi. Adapazarı
Belediye Başkan adayı Abidin Birinci
de yerel seçimlerin hizmet yarışı olduğunu belirterek, projelerinden bahsetti.
Adaylar ve partililer, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:33 Kaynak: AA
AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım Müjdeyi Verdi: Denizden Geçişler Ücretsiz Olacak
Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e Sert Sözler: Taklacı, Sen Kimsin Ya!
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Skandal Sözler: Allah Mahşerde Size Hesap Sormaz
Bakan Soylu, Teslim Olan Teröristleri Nasıl İkna Edildiklerini Anlattı