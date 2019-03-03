Yerel Seçime Doğru

AK Parti Uşak
Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın
, göreve geldiklerinde mevcut demir yolu hattını kullanarak kente hafif raylı sistemi kazandıracaklarını bildirdi.
Çakın, seçim çalışmaları kapmasında Uşak Tren Garı'nı ziyaret etti. Demiryolu çalışanları ve vatandaşlarla sohbet eden Mehmet Çakın, hafif raylı sistemin kent ulaşımında trafiği rahatlatacağını söyledi.
Hafif raylı sistemin mevcut demir yolu hattını kullanarak inşa edileceğini aktaran Çakın, "Bu projenin hayal olduğunu söyleyenler, bizi haksız yere eleştirenler veya onların çocukları, bize dua edeceklerdir." dedi.
Kent trafiğini çözecek projelerinin hazır olduğunu anlatan Çakın, şunları kaydetti:
"Otopark sorununu çözeceğiz. Uşak, araç sayısı bakımından Türkiye
'deki yoğun iller arasında yer alıyor. Bu yüzden hafif raylı sisteme ihtiyacımız var. Bizim ortaya koyacağımız proje ile belediyemize hiçbir yük getirmeyecek ve çok ucuza bu işi çözeceğiz. Hükumetimizin ortaya koyduğu Ankara
ve İzmir
hızlı tren hattı var ve Uşak da ara duraklardan birisi. Bu hat hizmet vermeye başlayınca, bölme ile havalimanı arasında bulunan demir yolu hattımız, belediyeye devrolacak. Bunun için Ulaştırma Bakanlığı
ile gerekli görüşmeler yapıldı ve devir işleminin ardından biz bu yolumuzu hafif raylı sistem için kullanacağız. Sadece elektrik hattı, duraklar ve araç temini yapacağız. Kamulaştırma veya her hangi bir hat döşeme işlemine gerek kalmayacak."