Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

MHP Yerköy İlçe Seçim İletişim Merkezi açıldı.

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MHP Yerköy İlçe Seçim İletişim Merkezi açıldı.

Haşim Kılıç Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde düzenlenen seçim iletişim merkezi açılışında konuşan MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, birlik beraberlik mesajı verdi.

Sedef, MHP Yerköy Belediye Başkan adayı Abdullah Altındaş'ın seçim irtibat bürosunu açtıklarını belirterek, "31 Mart akşamında Yerköy Belediyesinde MHP bayrağını dalgalandıracağımızdan eminiz. Allah'ın izni ve bütün teşkilatlarımızın gayretli çalışması ile sadece Yerköy'de değil bütün ilçelerimizde 3 hilali dalgalandıracağız. Buna yürekten inanıyorum. Bu vesileyle seçim irtibat büromuzun Yerköyümüze ve Yozgatımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.


Açılışa, MHP Yerköy Belediye Başkan Adayı Abdullah Altındaş, parti yönetimi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:18 Kaynak: AA

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