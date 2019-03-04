Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

Muş'un Hasköy AK Parti Belediye Başkan Aday Hikmet Karayel, hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlattı.

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Muş'un Hasköy AK Parti Belediye Başkan Aday Hikmet Karayel, hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlattı.

İlçe merkezindeki bir kahvede düzenlenen proje tanıtım toplantısına AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve vatandaşlar katıldı.

Seçimden zaferle çıkması durumunda ilk olarak ilçedeki birlik ve beraberliği pekiştireceğini belirten Karayel, vatandaşlar arasında ayrım yapmadan herkese eşit hizmet sunacağını ifade etti.

"Gönül Belediyeliği" anlayışıyla çıktığı yolda belediye bütçesini halka hizmet için kullanacağını vurgulayan Karayel, şöyle dedi:

"İlçemize doğalgaz, su, imar planı, çocuk parkları ve spor salonları gibi sosyal ve kültürel alanlarda hizmetler kazandıracağız. Önümüzdeki seçimlerde vatandaşlarımızın tercihini yine hizmet siyasetinden yana kullanarak AK Parti'yi sandıktan açık ara birinci çıkaracağına inancım tamdır. İlçemizi daha iyi yerlere getirmek için çıktığımız bu yolda halkımızı asla aldatmayacağız, gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerle oyalamayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:14 Kaynak: AA

Hasköy, Muş, AK Parti, Güncel
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