Yerel Seçime Doğru

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MHP, Suşehri ilçesinde aday tanıtım programı düzenledi.

MHP, Suşehri ilçesinde aday tanıtım programı düzenledi.



İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, programda yaptığı konuşmada, Sivas'ın yiğitler diyarı olduğunu belirterek, "Sivas'ın il, ilçe ve köyleri bizim sevdamızdır." dedi.



İlçe Belediye Başkan adayı Candan Ersoy'a her zaman destek vereceklerini aktaran Özyürek, "Candan Ersoy'un belediye başkanı seçilmesi durumunda tüm projelerine 49 milletvekilimizle sahip çıkacağız. Kimseye bu projeleri engelletme fırsatını vermeyeceğiz." diye konuştu.



MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz ise MHP'li belediyelerin "adil düzen" şeklinde çalıştığını belirtti.



Suşehri Belediye Başkan adayı Candan Ersoy da ilçeye hizmet için hayalleri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:



"Projem yok, hayallerim var. Hayali olmayanın projesi de olmaz. Ama bu hayallerimi projeye dökeceğiz. İlçede atıl durumda bırakılan sosyal donat alanlarını faaliyete sokacağız. Sportif faaliyetleri canlandıracağız. En önemlisi, seçildiğimiz takdirde bu yaz sezonuna, Suşehri'nin alt kısmında bulunan tarım arazilerindeki tarımsal sulama sorununu gidereceğiz. Güneş enerji santrali kurarak, belediye bütçesine ek gelir sağlayacağız."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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