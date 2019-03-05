Yerel Seçime Doğru

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AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, İdil ilçesine bağlı 6 köyü ziyaret etti.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, İdil ilçesine bağlı 6 köyü ziyaret etti.



Birlik, beraberinde İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, İdil İlçe Başkanı İsmail Genç ile İdil'e bağlı Tepeköy, Yüksek köy, Özen köyü, Yörük köyü, Akdağ ve Teke köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Burada konuşan Birlik, belediyeleri hizmetle tanıştırmak için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.



"Son yıllarda çok kötü dönemler atlattık. Bundan sonrası güneşli ve aydınlık olacak inşallah. 15 yıllık AK Parti hükümetinin yaptığı hizmetler ortada. Bu süreçte yapılan hizmetler 80 yıllık Cumhuriyet hizmetlerinden daha fazla." diyen Birlik, her il, ilçe, köy ve beldenin hizmetin en iyisine layık olduğunu aktardı.



Birlik, "Bu hizmetler Allah'ın izni ve desteğinizle belediyelerimizce sizlere ulaştırılacaktır. Sizlerin desteğiniz olmadan bunu başaramayız ama desteğinizle çok şey başarabiliriz. 1 Nisan bizim için güzel günlerin habercisi olacak." şeklinde konuştu.



Vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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