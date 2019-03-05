Yerel Seçime Doğru

AK Parti Diyarbakır
İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Diyarbakır ziyaretine ilişkin, "Diyarbakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ı büyük bir coşkuyla karşılayacak." dedi.
Başkan Budak yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sayesinde son 2 yıldır Diyarbakır'da huzur ve güven ortamının hakim olduğunu söyledi.
Bunda görevlendirme yapılan belediyelerin katkısının da bulunduğunu işaret eden Budak, "Memleketimizde artık lastikler yakılmıyor, kepenkler kapatılmıyor. Daha önceden belediye yönetimleri, esnafı kepenk kapatmaya zorluyordu. Çocukları bir şekilde örgütlüyorlardı." ifadelerini kullandı.
Kentin birinci önceliğinin istihdam olduğunu aktaran Budak, şöyle konuştu:
" HDP
'nin hiç bir dönemde hizmetle ilgili bir vaadi olmamıştır. AK Parti vaat eden değil, yapan bir partidir. Vatandaş bizden iş istiyor. Memleketimizde huzur hakim olursa istihdam konusunda çok önemli girişimlerde bulunacağız. AK Parti bu konuda hazırladığı projelerle yapacağı yatırımları garantiye almış."
-"Bütün yatırımlar, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yapılıyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 9 Mart'ta Diyarbakır'a geleceğini işaret eden Budak, şunları kaydetti:
"Bütün vatandaşımızı karşılamaya çağırıyoruz. Şehirdeki bütün yatırımlar, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yapılıyor. Şehrimizin ona teşekkür etmesi gerekir. 9 Mart günü şehrimiz üzerine düşen görevi yapacak. Diyarbakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyük bir coşkuyla karşılayacak."