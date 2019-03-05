Yerel Seçime Doğru
1 saat önce
Baskil ilçesinde AK Parti seçim koordinasyon merkezi açıldı.
Baskil ilçesinde AK Parti seçim koordinasyon merkezi açıldı.
AK Parti Baskil Belediye Başkanı ve Başkan adayı İhsan Akmurat, yaptığı açıklamada, AK Parti Baskil seçim koordinasyon merkezini açılışını büyük bir katılım ile yaptıklarını söyledi.
Açılışta, yaptıkları çalışmaları anlattıklarını kaydeden Akmurat, halkın hizmetinde olduklarını belirtti.
Akmurat, "Bizim çalışmalarımız gönül işi, davamıza sahip çıkarak yerel seçimi inşallah büyük bir başarı ile neticelendireceğiz. Açılışa katılan herkese teşekkür ederim." dedi.
Açılışa, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, Sermin Balık, AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerfioğulları, AK Parti İlçe Bakanı Hüsnü Kalkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:56 Kaynak: AA
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