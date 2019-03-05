Yerel Seçime Doğru

AK Parti Silopi İlçe Belediye Başkan adayı İbrahim Tayşun, projelerini anlattı.

AK Parti Silopi İlçe Belediye Başkan adayı İbrahim Tayşun, projelerini anlattı.



Tayşun, Silopi Belediyesi Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezi konferans salonunda vatandaşların katılımıyla düzenlenen toplantıda, projelerini aktararak, ilçenin sorunlarını çözmeye talip olduğunu söyledi.



İlçenin kalkınması için gereken çalışmaları yapacağını kaydeden Tayşun, ilçe merkezindeki bütün cadde ve sokakları yeniden düzenleyeceğini belirtti.



Terör örgütü tarafından 3 yıl önce yapılan tahribatı anımsatan Tayşun, kadın ve gençlere yönelik ciddi projeleri olduğunu kaydetti.



AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen de parti olarak bütün desteklerini sunacaklarını, ilçenin yeni bir şehir görünümüne kavuşması için her türlü seferberliği başlatacaklarını dile getirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dünyaca Ünlü Oyuncu Halle Berry, Üstsüz Bir Şekilde Yumurta Kırdı

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne İçiyorsun Sen Bize de Söyle!

Kanadalı Kadın Futbolcu Sydney Leroux, 5,5 Aylık Hamileyken İdmana Çıktı

Şeyma Subaşı'nın Foyasını Takipçileri Ortaya Çıkardı!