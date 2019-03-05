Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

19 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, partisinin Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi Adayı Selçuk Dağdelener'in seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, partisinin Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi Adayı Selçuk Dağdelener'in seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

Açılışa, Koray Aydın, İYİ Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Mahmut Aksoy, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aydın, açılışta yaptığı konuşmada, Gölbaşı'nda seçimi farklı bir şekilde kazanacaklarına inandığını belirterek, "Mansur bey her gün arayı açarak seçimi kazanacak bir duruma geldi. Bu Ankara için de Gölbaşı için de bir kazançtır. Kırsaldan geliyoruz. Oralar kararını vermiş. Sandıklar açılınca hep beraber göreceğiz. Sonuçlar açıklanınca bazıları şaşıracak ama biz şaşıramayacağız." dedi.

Konuşmanın ardından dualar eşliğinde merkezin açılışı gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:04 Kaynak: AA

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