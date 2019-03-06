Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, seçim çalışmaları kapsamında esnafla bir araya geldi.

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AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, seçim çalışmaları kapsamında esnafla bir araya geldi.

İlbaş, Güres Caddesinde esnafı ziyaretinde, sosyal belediyeciliğin sadece kaldırım yapmak, asfalt dökmek, çöp temizlemek olmadığını belirterek, belediyelerin artık ekonomiye de katkı yapacak projelere yönelmesi gerektiğini söyledi.

İş gücünün artmasına katkı sunacaklarına dile getiren İlbaş, kentte her geçen gün artan nüfusun birçok sorunu da beraberinde getirdiğini, istihdamın belediyelerin öncelikli meseleleri haline gelmesi gerektiğini belirtti.

İlbaş, şöyle konuştu:

"70 projemiz arasında yer alan istihdam ve iş gücüne katılımı destekliyoruz. Ev kadınlarının evlerde ürettikleri el işlerini satabilecek bir çarşı yaparak istihdamın önünü açacağız. Daha sonra gençlerimiz ve genç kızlarımıza çeşitli el işi, kilim, battaniyecilik gibi mesleki kurslar açarak hem üretmelerini sağlayacağız hem de ekonomik özgürlüklerini kazanmalarının önünü açacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:41 Kaynak: AA

Ali İlbaş, Siirt, AK Parti, Güncel
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