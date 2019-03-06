Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, "Milletin hizmetkarı olarak vatandaşımızın mutluluğu için çalışıyoruz.

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AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, "Milletin hizmetkarı olarak vatandaşımızın mutluluğu için çalışıyoruz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Akif Gür, Gerçüş ilçesi ile Kayapınar beldesindeki seçim lokallerini ziyaret eden Özdemir, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana millet ile yürüyerek badirelerin üstesinden geldiğini söyledi.

"Gönül belediyeciliği" yapmanın gayreti içerisinde olduklarını aktaran Gür, şöyle konuştu:

"Kapıyı duvar yapan değil, kapısını ardına kadar açan belediyecilik anlayışı ve hizmet aşkı ile görevimizi yapıyoruz. Halkımıza hizmet etmek için bu görevlere geldik. Milletin hizmetkarı olarak vatandaşlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Milletin hizmetkarı olarak vatandaşımızın mutluluğu için çalışıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:54 Kaynak: AA

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