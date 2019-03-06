Yerel Seçime Doğru

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1 saat önce
AK Parti'nin Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar, Kızılcahamam terminal işletmesini ziyaret ederek otobüsle Ankara'ya gitti.
AK Parti
'nin Kızılcahamam
Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar
, Kızılcahamam terminal işletmesini ziyaret ederek otobüsle Ankara
'ya gitti.
Acar, otobüsteki vatandaşlarla sohbet ederek, sorun, istek ve taleplerini dinledi.
Projelerini anlatan Acar, Kızılcahamam'a fizik tedavi hastanesi yapılacağını ve istihdamın artırılacağını söyledi.
Acar, vatandaşlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:54 Kaynak: AA
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