Yerel Seçime Doğru

Gölbaşı ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın MHP
'li Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek
, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Şimşek, Gölbaşılı çiftçilerin halihazırda tarımsal destek ve hibelerle ilgili özel sektör firmalarından danışmanlık hizmeti aldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Ancak birçok çiftçimizin de yanlış yönlendirildiğini, kandırıldığını ve mağduriyet yaşadığı da bildiğimiz bir gerçek. Bu durum karşısında Gölbaşı Belediyesi
bünyesinde İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerimiz ve Ziraat Odamız ile işbirliği yaparak Tarım Destek Merkezi kuracağız. Bu merkezde Gölbaşılı çiftçilerimize tarım arazilerinin ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik eğitimler verilecek. Merkez, tarımsal destek ve hibeler hakkında da danışmanlık yapacak."
Şimşek, tarım alanında Gölbaşılı çiftçilerin pazar payını büyütmek amacıyla Gölbaşı Tarım Fuarı da düzenleyeceklerini söyledi.