Yerel Seçime Doğru

AK Parti Süleymanapaşa Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel ev ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti Süleymanapaşa Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel ev ziyaretlerini sürdürüyor.



Yüksel, yerel seçim çalışmaları kapsamında 100. Yıl Mahallesi'nde Akgül ailesini ziyaret etti.



Yüksel, 2019-2024 yıllarının Süleymanpaşa'da kadınların yılı olacağını söyledi.



Seçimlerden sonra, kadınların belediye yönetiminde baş rolde olacağını ifade eden Yüksel, "Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa'yı Cumhur İttifakı olarak kazanacağız. Başkanımız Mestan Özcan ile Süleymanpaşa'nın yeniden çehresini değiştireceğiz. Süleymanpaşa'mızda çöp, çukur, çamur ve toz ile mücadele eden vatandaşlarımıza, birlikte yöneteceğimiz bir şehir modeli ile bu sorunları ortadan kaldırma sözü vererek desteklerini istiyoruz." dedi.



Yüksel'e ziyarette, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşdere ve partililerde eşlik etti.

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