Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

Gölbaşı ilçesinde, Millet İttifakı'nın İYİ Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Mahmut Aksoy, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

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Gölbaşı ilçesinde, Millet İttifakı'nın İYİ Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Mahmut Aksoy, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Bezirhane, Karaali, Ahiboz ve Karagedik mahallelerini ziyaretlerinde, projeleri hakkında bilgi veren Aksoy, kültür merkezi olmayan mahallelerde kültür merkezi açacaklarını belirterek, "Bu merkezlerde o bölgenin kültürünü yansıtan müzeler kuracağız. Gölbaşı'nda öncelikle mahallelik olgusunun oluşması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Aksoy, her mahallede bir müze olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Mahalle müzesinde, mahallenin tarihçesini, mahallenin değerlerini, yerel önderlerini, bütün değerlerini sergileyeceğiz. Mahallenin belleğini muhafaza edeceğiz. Mahalleye dönüşen köylerde göz ve diş hastalıkları dahil olmak üzere mobil sağlık taramaları yapacağız. Camilerimizin iç ve dış temizliğini düzenli şekilde ve aksatmadan yapacağız. Mezarlıkların bakım onarımını aksatmadan yapacağız."

Aksoy, tarım ve hayvancılık ile kadınlara yönelik projeleri hakkında da bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Mahmut Aksoy, belediye başkan adayı, İYİ Parti, Güncel
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