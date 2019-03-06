Yerel Seçime Doğru

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AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin, "Kazanan Karaman Olacak" ismini verdiği projelerini açıkladı.

AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin, "Kazanan Karaman Olacak" ismini verdiği projelerini açıkladı.





Şahin, Lütfi Elvan Kongre Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, belediye ve civarında kentsel dönüşüm projesinin yapılacağını söyledi.



Topucak Mahallesi'nde de tarihi kent merkezi düzenleme projesinin yapılacağını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:





"Bayraktepe projesi ve Millet Bahçesi yapacağız. Şehir girişlerimizi yeniden düzenleyeceğiz. Karaman Kalesi ve çevresini yeniden ele açacağız. Çamlık mesire alanını yeniden düzenleyeceğiz. 'Huzur Bahçeleri' projesini yapacağız. Şehrimize bisiklet yolları kazandıracağız. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin canlandırılmasıyla ilgili çalışmalar yapacağız. Araboğlu Meydanı ve yer altı otoparkı düzenlemesi yapacağız."





Toplantıya, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Er ve partililer katıldı.

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