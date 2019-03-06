Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

59 dakika önce

AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin, "Kazanan Karaman Olacak" ismini verdiği projelerini açıkladı.

Yerel Seçime Doğru, System.String[]
AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin, "Kazanan Karaman Olacak" ismini verdiği projelerini açıkladı.


Şahin, Lütfi Elvan Kongre Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, belediye ve civarında kentsel dönüşüm projesinin yapılacağını söyledi.

Topucak Mahallesi'nde de tarihi kent merkezi düzenleme projesinin yapılacağını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:


"Bayraktepe projesi ve Millet Bahçesi yapacağız. Şehir girişlerimizi yeniden düzenleyeceğiz. Karaman Kalesi ve çevresini yeniden ele açacağız. Çamlık mesire alanını yeniden düzenleyeceğiz. 'Huzur Bahçeleri' projesini yapacağız. Şehrimize bisiklet yolları kazandıracağız. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin canlandırılmasıyla ilgili çalışmalar yapacağız. Araboğlu Meydanı ve yer altı otoparkı düzenlemesi yapacağız."


Toplantıya, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Er ve partililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:52 Kaynak: AA

Mahmut Sami Şahin, belediye başkan adayı, AK Parti, Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP'nin Beyoğlu'nda Meclis Üyesi Adayı Olarak Gösterdiği İsim Olay Oldu Bulunduğumuz Yerden Rahatsızlığımız Söz Konusu Değil"

Oktay Vural, İsim Vermeden AK Partili İki İsmi Yerden Yere Vurdu İstanbullu'ya Özel 'Ulaşım Asistanı' Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 16:51:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]