Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

43 dakika önce

AK Parti Erenler Belediye Başkan adayı Fevzi Kılıç, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Yerel Seçime Doğru, System.String[]
AK Parti Erenler Belediye Başkan adayı Fevzi Kılıç, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Partisinin mahalle başkanlarıyla bir araya gelen Kılıç, seçildiği takdirde bu tür toplantıları periyodik olarak gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Kılıç, mahalle başkanlarının önemine dikkati çekerek, mahallelinin ihtiyaçlarını onlar sayesinde öğrendiklerini aktardı.

Siyasetin anlamak ve anlaşılmak üzere yapılması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "El ele hep birlikte sahada olacağız, çalışacağız. Toplum bizden ne bekliyor öğreneceğiz. Biz, Erenler'e ne katabiliriz diye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıç, daha sonra Horozlar ve Pirahmetler mahallelerini gezerek, ev sohbetlerine katıldı, esnafı ziyaret etti.

Fevzi Kılıç, çalışmaları kapsamında son olarak İlçe Halk Eğitim Müdürülüğünü ziyaret ederek, kurum müdürü Özge Yalçın ile buluştu. Burada kursiyerle de sohbet eden Kılıç, kursiyerlerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:03 Kaynak: AA

AK Parti, Fevzi Kılıç, Erenler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne İçiyorsun Sen Bize de Söyle! DSP'nin Beyoğlu'nda Meclis Üyesi Adayı Olarak Gösterdiği İsim Olay Oldu

Oktay Vural, İsim Vermeden AK Partili İki İsmi Yerden Yere Vurdu ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 16:46:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]