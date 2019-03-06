Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

58 dakika önce

AK Parti'nin Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar, ilçede bulunan Romen ailelerini ziyaret etti.

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AK Parti'nin Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar, ilçede bulunan Romen ailelerini ziyaret etti.


Acar, ziyaretlerinde ailelerle sohbet ederek, sorun, istek ve taleplerini dinledi.


Projelerini anlatan Acar, Kızılcahamam'a fizik tedavi hastanesi yapılacağını ve istihdamın artırılacağını söyledi.


Acar'ın ziyaretinden memnun kaldıklarını dile getiren aileler, Acar'a bağlama çalarak türkü söyledi. Acar da türkülere eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:16 Kaynak: AA

Süleyman Acar, belediye başkan adayı, AK Parti, Kızılcahamam, Güncel
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