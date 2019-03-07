Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, "Kürtleri temizliğe hasret bırakan bir yönetim ortaya koydular.

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AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, "Kürtleri temizliğe hasret bırakan bir yönetim ortaya koydular." dedi.

Özdemir, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, son 20 yılın yaklaşık 18 yılında HDP zihniyetinin Batman Belediyesini yönettiğini belirtti.

Görevlendirme yapılan belediyenin 2 yılda önemli hizmetler gerçekleştirdiğini vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

"Temizlikten asfalta, sosyal belediyeciliğe kadar her alanda farkı görüyoruz. Ufak bir dokunuşla insanların nasıl bakış açısının değiştiğini ve şehrin nasıl değişip, dönüştüğünü birlikte gözlemledik. Oysa onlar Kürtleri temizliğe hasret bırakan bir yönetim ortaya koydular."

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:08 Kaynak: AA

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