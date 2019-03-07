Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

20 dakika önce

Gölbaşı ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, yerel seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti.

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Gölbaşı ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, yerel seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti.

Şimşek, esnafı ziyaretinde yaptığı konuşmada, seçimi kazandıktan sonra alışverişin huzurlu ve canlı şekilde yapılabildiği, insanların birbiriyle sohbet edebildiği mekanlar oluşturacaklarını söyledi.

Bu mekanları mevcut caddelerde oluşturmak için planlar hazırladıklarını anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

"Cemal Gürsel, Cumhuriyet, Şehit Gaffar Okkan, Haymana Yolu Bulvarı, Şehit Oğuz Kaan Usta, Şehit Selami Atabey ve Hükümet... Kısacası Gölbaşı caddeleri Tunalı Hilmi Caddesi'ni aratmayacak duruma gelecek. Tüm hemşehrilerimiz cıvıl cıvıl mekanlarda gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilecekler ve dinlenebilecekler. O günler inanıyorum ki çok uzak değil. Böylece hem Gölbaşılı hemşehrilerimiz rahat alışveriş yapma imkanına kavuşacak hem de esnafımız ekonomik yönden güçlenecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:18 Kaynak: AA

Ramazan Şimşek, MHP, Güncel
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