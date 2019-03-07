Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

2 saat önce

AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar, belediye personelini ziyaret etti.

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AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar, belediye personelini ziyaret etti.

Acar, ziyaretinde personel ile sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Belediye personeline projelerini anlatan Acar, her zaman çalışanın yanında olacaklarını, birlik ve beraberlik içinde yaşayacaklarını söyledi.

Belediye personeli ziyaretinden dolayı Acar'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:32 Kaynak: AA

Kızılcahamam, AK Parti, Güncel
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