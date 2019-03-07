Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

34 dakika önce

AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Levent Ali Bostan, "Milliyetçi Hareket Partisi ile şer odaklarına karşı kurmuş olduğumuz Cumhur İttifakı'nı bu yerel seçimlere de taşıyarak, hizmeti halka, hak için götüreceğiz.

Yerel Seçime Doğru, System.String[]
AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Levent Ali Bostan, "Milliyetçi Hareket Partisi ile şer odaklarına karşı kurmuş olduğumuz Cumhur İttifakı'nı bu yerel seçimlere de taşıyarak, hizmeti halka, hak için götüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bostan, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart'ta Mersin'i ziyaret edeceğini belirterek, Erdoğan'ı kentte ağırlamanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Açıklamada önemli bir seçim sürecine girildiğini kaydeden Bostan, "Artık 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi son düzlüğe girmiş bulunuyoruz. Biz AK Parti olarak şuna çok inanıyoruz, halka hizmet hakka hizmettir. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi ile şer odaklarına karşı kurmuş olduğumuz Cumhur İttifakı'nı bu yerel seçimlere de taşıyarak, hizmeti halka, hak için götüreceğiz."dedi.

Bostan, tüm vatandaşları 10 Mart'ta eski Tevfik Sırrı Gür Stadı yanında bulunan alandaki mitinge davet ettiklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:39 Kaynak: AA

AK Parti, Mersin, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Adayı Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu'nun Çağrısına Yanıt Verdi AK Parti'li Gülpınar, Büyük Tepki Çeken Sözlerinden Çark Etti: Birileri Yanlış Anladı

Yeni Parti Hakkında Yeni İddia: 50 Vekil Hazır! Sezai Karakoç'un Partisi, Yerel Seçimler İçin Kararını Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 17:13:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]