Yerel Seçime Doğru

AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Levent Ali Bostan, "Milliyetçi Hareket Partisi ile şer odaklarına karşı kurmuş olduğumuz Cumhur İttifakı'nı bu yerel seçimlere de taşıyarak, hizmeti halka, hak için götüreceğiz.

AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Levent Ali Bostan, "Milliyetçi Hareket Partisi ile şer odaklarına karşı kurmuş olduğumuz Cumhur İttifakı'nı bu yerel seçimlere de taşıyarak, hizmeti halka, hak için götüreceğiz." ifadesini kullandı.



Bostan, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart'ta Mersin'i ziyaret edeceğini belirterek, Erdoğan'ı kentte ağırlamanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.



Açıklamada önemli bir seçim sürecine girildiğini kaydeden Bostan, "Artık 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi son düzlüğe girmiş bulunuyoruz. Biz AK Parti olarak şuna çok inanıyoruz, halka hizmet hakka hizmettir. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi ile şer odaklarına karşı kurmuş olduğumuz Cumhur İttifakı'nı bu yerel seçimlere de taşıyarak, hizmeti halka, hak için götüreceğiz."dedi.



Bostan, tüm vatandaşları 10 Mart'ta eski Tevfik Sırrı Gür Stadı yanında bulunan alandaki mitinge davet ettiklerini sözlerine ekledi.

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