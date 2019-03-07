Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

34 dakika önce

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Cumhur İttifakı MHP Dörtyol Belediye Başkan adayı Fadıl Keskin ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu.

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AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Cumhur İttifakı MHP Dörtyol Belediye Başkan adayı Fadıl Keskin ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Türkoğlu ve Keskin, ziyaretleri kapsamında Dörtyol Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Ömer Talay' dan çalışmaları hakkında bilgiler alan milletvekili Türkoğlu, sebze ve meyve komisyoncularının sorunlarını bildiklerini, hükumet olarak sorunların çözümlenmesi için çalışmaların yapıldığını belirtti.

Türkoğlu, Dörtyol ilçesinin narenciye diyarı bir ilçe olduğunu ifade ederek, özellikle sezon içerisinde sebze haline giriş çıkışların yoğun olduğunu bu kapsamda bölgeye geliş gidişlerde trafik kontrollerinin sıklaştırıldığını kaydetti.

Milletvekili Türkoğlu ve beraberindekiler daha sonra Şehirler Arası Otobüs Terminalini de ziyaret etti.

Cumhur İttifakı MHP Dörtyol Belediye Başkan adayı Keskin' de 31 Martta yapılacak olan yerel seçimde kendisine destek istedi.

Ziyaretlere AK Parti Dörtyol İlçe Başkanı Burak İzgi ile MHP İl Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:39 Kaynak: AA

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