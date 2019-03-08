Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak başkanlığında siyasi parti ilçe başkanlarının katılımıyla seçim güvenliği toplantısı yapıldıKaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Bulacak, 31 Mart 2019'da yapılacak olan seçimlerle ilgili alınacak tedbirleri paylaşmak, değerlendirmek ve...

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Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak başkanlığında siyasi parti ilçe başkanlarının katılımıyla seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Bulacak, 31 Mart 2019'da yapılacak olan seçimlerle ilgili alınacak tedbirleri paylaşmak, değerlendirmek ve ilçe başkanlarının varsa konuya dair önerilerini almak için bir araya geldiklerini söyledi.

Vatandaşın özgün iradesinin sandığa yansımasının herkesin ortak arzusu olduğunu belirten Bulacak, "Kamu yönetimi olarak bizler de bu süreçte kamu güvenliğinin sağlanması için gerekli ortamı sağlamaya çalışacağız. Milletimizi için hayırlı olsun." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:26 Kaynak: AA

Kaymakamlık, Dörtyol, Güncel
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