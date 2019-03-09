Yerel Seçime Doğru

AK Parti Ordu
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler
, "31 Mart yalnızca Türk milletinin değil bütün gönül coğrafyamızda yaşayan 2 milyar mazlum milletin geleceğinin seçimidir." dedi.
Hilmi Güler, seçim çalışmaları kapsamında Korgan
ilçesi meydanında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sıradan ve basit seçim olmadığını söyledi.
Bu seçimlerin önemine işaret eden Güler, "31 Mart sadece tarihi bir takvim, bir seçim günü değildir. 31 Mart yalnızca Türk milletinin değil, bütün gönül coğrafyamızda yaşayan 2 milyar mazlum milletin geleceğinin seçimidir." diye konuştu.
Güler, yeni dönemde Ordu'nun, Karadeniz
'in yıldızı parlayan şehirlerinden olacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile 1994 yılından beri birlikte çalıştıklarını anlatan Güler, "İstanbul
Büyükşehir Belediyesinde önce İSKİ sonra İGDAŞ daha sonra kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
olarak birlikte çalıştık. Önce İstanbul'u, sonra Türkiye
'yi hep birlikte kalkındırdık, şimdi sıra Ordu'da. Bunu sizinle yapacağız, hep beraber çalışacağız. Biz buraya oturmak için gelmedik, iş yapmak için geldik." ifadelerini kullandı.
Korgan Belediye Başkanı ve AK Parti Korgan Belediye Başkan adayı Tuncay Kiraz
'ın da söz verdiklerinin hepsini yapacağını vurgulayan Güler, "Eğer olur da 1-2 yetiştiremezse devreye ben gireceğim. Benim yapamadığım olursa devreye sayın Cumhurbaşkanımız girecek ama Korgan'a ne söz verdiysek yapacağız." şeklinde konuştu.
Güler, daha sonra MHP
Korgan İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.