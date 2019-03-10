Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idari seçim çalışmaları kapsamında Şahnahan ve Karahan mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

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AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idari seçim çalışmaları kapsamında Şahnahan ve Karahan mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre Gürkan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idari seçim çalışmalarına devam ediyor.

Gürkan, Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan Başharık Mahallesi Muhtarevi'nin açılış kurdelesini kestikten sonra Şahnahan ve Karahan mahallelerinde vatandaşlarla görüştü.

Gürkan, toplantılarda yaptığı konuşmada katılımcı, çevrenin korunması ve yeşilin artırılması, sosyal, kültürel ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla belediyecilik hizmeti verdiklerini hatırlattı.

Belediyecilik hizmetinde kendilerini 5 yıla hapsetmeyeceklerini aktaran Gürkan, şöyle devam etti:

"Kendimizi beş yıllık süre zarfına hapsedecek bir düşünce içerisinde olmadık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle hareket ettik. Pusulamız amaç için her yolu mubah gören, nefsin egemenliğine dayalı hırs duygusu olmadı. Çalışmanın, gayret etmenin, adil ve adaletli olmanın, şeffaf ve hesap verebilirlik içerisinde olmanın azim duygusu içerisinde olduk. Hizmet anlayışımızda da şemsiyemiz gökyüzüdür dedik ve hizmetlerimizi güneş gibi yaptık."

Gürkan, gönül belediyeciliği kapsamında hizmet vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:21 Kaynak: AA

Şahnahan, Battalgazi, AK Parti, Güncel
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