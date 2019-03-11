Yerel Seçime Doğru

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Beşiri ilçesinde AK Parti seçim lokali açıldı.

Beşiri ilçesinde AK Parti seçim lokali açıldı.



Batman AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir, beraberindeki partililerle geldiği Beşiri'de seçim lokali açılışına katıldı.



Özdemir, yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirtti.



"Bizler başkaları gibi insanları ideoloji ile sömürmüyoruz. Bizler ümmete, millete, şehrimize ve ilçemize hizmet etmek için varız. Allah'a şükür 17 yılda AK Parti belediyeciliğiyle tanışan çoğu yer buna şahittir. Türkiye'de, biz de buna şahidiz." diyen Özdemir, seçimlere kısa bir süre kaldığını belirtti.



Özdemir, şunları kaydetti:



"Teşkilat olarak Cumhurbaşkanımızdan başlayarak en alt birimimize kadar bu memlekete bu hizmeti yapmakla mükellefiz. Bu makamlara geldik diye sırtımızı millete dönemeyiz. Bu makamlarda halkımıza hizmet etmek için varız. Bu makamlar gelip, geçici. Baki kalan gök kubbede hoş seda bırakabilmek. Memlekette insanların hayır duasını alabiliyor muyuz, mesele bu. Bizim için hizmet her şeyden önce gelir. İstanbul'un herhangi bir ilçesinde olan hizmet neden Beşiri'de de olmasın? 2001'de bu kervan yola koyulduğunda Cumhurbaşkanımız, 'Bölgeler arası kalkınmışlık farkını ortadan kaldıracağız.' dedi. Etnik kimlikle siyaset yapmayacağız, dinsel ayrımcılık yapmayacağız dedik. Şahitsiniz ki; Beşiri'de bütün köylerimizde asfalt, su var. Şehirde ne varsa köyde de olsun istiyoruz. Çünkü buna layıksınız. Memleketimize ne kadar hizmet edebilirsek, kendimizi o kadar onurlu ve şerefli görürüz."

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