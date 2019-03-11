Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

Kurtalan ilçesinde AK Parti'nin proje tanıtım toplantısı düzenlendi.

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Kurtalan ilçesinde AK Parti'nin proje tanıtım toplantısı düzenlendi.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kalkınmayı ve huzuru temel ilke edinen bir parti olduklarını belirterek, "Bu ülkenin refahını isteyen bir partiyiz. Gece gündüz bunun için çalışıyoruz. Biz daha fazla gayret göstereceğiz ki; bu topraklar huzur bulsun." dedi.

"Zulme boyun eğmedik"

Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay ise, 5 yıllık süreçte ilçede önemli hizmetler gerçekleştirildiğini belirterek, "70 kilometre asfaltlama yaparak yolu yapılmamış cadde ve sokak bırakmadık. Her mahallemize bir taziye evi kazandırdık. Yeni su depolarıyla ilçemizin su sorununu çözüme kavuşturduk. 105 engelliye akülü sandalye hediye ettik." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK yandaşlarının 6-7 Ekim olaylarında halkın malı olan belediye araçlarını ateşe verdiğini anımsatan Karaatay, "Zulme boyun eğmedik. Hizmet araçlarımızı yenileyerek, halkımızın hizmetine sunduk. 30 yıldır bunlar bu memlekete ne katkı yaptılar? Bunların işi gücü kavga, kan dökmek, çevreyi bozmak. İnsanların çocuklarını kaçırıp onları öldürtmek. Bunların işi budur." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Ak Parti Kurtalan İlçe Başkanı Faris Akgül de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:11 Kaynak: AA

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