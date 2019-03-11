Yerel Seçime Doğru

Batman'da AK Parti il yönetimi, seçim günü görev yapacak sandık görevlileriyle toplantı yaptı.

Batman'da AK Parti il yönetimi, seçim günü görev yapacak sandık görevlileriyle toplantı yaptı.



AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Kültür Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, sandık görevlilerinin seçim günü çok iyi çalışması gerektiğini belirterek, "Bizlere seçimi kazandıran oylar kadar, oylarımıza sahip çıkan sandık görevlisi arkadaşlarımızın görevlerinde gösterdikleri hassasiyettir." dedi.



AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür de yerel seçimin önemine işaret ederek, "Sandık görevi sıradan bir görev değildir. Üzerimizdeki sorumluluk çok büyüktür. Sadece hakkı teslim etmek, adil bir seçim olması için çaba gösterin. Sandığı namus olarak görmenizi istiyoruz. Vatandaşların oylarına sahip çıkmak için gayret gösterin." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kenan Sofuoğlu, Aracını Otobüs Durağına Park Edip Başına 3 Kişi Bıraktı

TRT Yine Çok Tartışılacak! İşte Partilere Ayırdıkları Yayın Süresi

Son Dakika! Türkiye'den ABD'nin S-400 Tehditlerine Cevap: Birilerinin Kaprisini Bekleyecek Değiliz

Taksinin, Kız Çocuğuna Çarpma Anı Kamerada