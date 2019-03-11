Yerel Seçime Doğru

ANTALYA(AA) - Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, yaptığı ve yapacağı projelerin Antalya ticareti ve turizmi için olduğunu bildirdi.
Başkan Menderes Türel
, Cam
Piramit'te gerçekleşen esnaf buluşmasında, esnafın karşısına seçimden seçime çıkan bir belediye başkanı olmadığını ifade etti.
Yaptığı ve yapacağı projelerin çoğu Antalya ticareti ve turizmi için olduğunu aktaran Türel, şunları kaydetti:
"Bu seçimler benim olduğu kadar ziyadesiyle sizin seçiminizdir. Bu sebeple her birinizden ayrı ayrı destek istiyorum. Şehir merkezinin canlanması ve esnafın turizmden yararlanması için çalışıyoruz. Türkiye
'de ilk defa alışveriş merkezi yapmayan, halka açık park yapan bir belediye başkanı olarak tarihteki yerimizi aldık. Kırcami, Kepez
, Çalkaya
imar problemlerini çözdük. Konyaaltı
sahili, Boğaçayı hepsi birbirinden değerli projeleri hayata geçirdik."
Türel, Antalya'nın artık şampiyonluğa oynayan bir şehir olduğunu, tramvay çalışmalarını bitirip, metroyu getireceklerini bildirdi.
Antalya gibi bir dünya şehrine büyük projelerle yarışmanın yakışacağını belirten Türel, "O yüzden adaylar değil, projeler yarışsın. Siyaset
değil, hizmetler yarışsın." ifadelerini kullandı.