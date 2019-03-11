Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

32 dakika önce

ANTALYA(AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, yaptığı ve yapacağı projelerin Antalya ticareti ve turizmi için olduğunu bildirdi.

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ANTALYA(AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, yaptığı ve yapacağı projelerin Antalya ticareti ve turizmi için olduğunu bildirdi.

Başkan Menderes Türel, Cam Piramit'te gerçekleşen esnaf buluşmasında, esnafın karşısına seçimden seçime çıkan bir belediye başkanı olmadığını ifade etti.

Yaptığı ve yapacağı projelerin çoğu Antalya ticareti ve turizmi için olduğunu aktaran Türel, şunları kaydetti:

"Bu seçimler benim olduğu kadar ziyadesiyle sizin seçiminizdir. Bu sebeple her birinizden ayrı ayrı destek istiyorum. Şehir merkezinin canlanması ve esnafın turizmden yararlanması için çalışıyoruz. Türkiye'de ilk defa alışveriş merkezi yapmayan, halka açık park yapan bir belediye başkanı olarak tarihteki yerimizi aldık. Kırcami, Kepez, Çalkaya imar problemlerini çözdük. Konyaaltı sahili, Boğaçayı hepsi birbirinden değerli projeleri hayata geçirdik."

Türel, Antalya'nın artık şampiyonluğa oynayan bir şehir olduğunu, tramvay çalışmalarını bitirip, metroyu getireceklerini bildirdi.

Antalya gibi bir dünya şehrine büyük projelerle yarışmanın yakışacağını belirten Türel, "O yüzden adaylar değil, projeler yarışsın. Siyaset değil, hizmetler yarışsın." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:12 Kaynak: AA

Cam, Menderes Türel, Antalya, Güncel
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