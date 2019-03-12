Yerel Seçime Doğru

BATMAN(AA) - AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir
, Gerçüş ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.
Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirtti.
Yerel seçimlerin önemine değinen Özdemir, kullanılan her oyun çok kıymetli olduğunu vurguladı.
Özdemir, şunları kaydetti:
"Başkan seçeceğiniz şahsın özelliklerini gözünüzün önüne sermeniz lazım. 5 yıl bütün yaşamımızı etkileyecek. 5 yıllık sürede yetki vereceğimiz insanı seçmek için çok düşünmemiz lazım. Memleketimizde maalesef ideolojik bir körlük var. Vatandaşa hizmet edecek bir belediye başkanı seçmek gerekir. AK Parti öncesini bir hatırlayalım, Gerçüş'te kaç köyün yolunda asfalt veya kaç köyün suyu, kanalizasyonu, alt yapısı vardı? Bu zenginlik toplumun her kesimine yayıldı. Bunlar nasıl oldu. Bunlar vatandaşların vergisine sahip çıkan ve bu vergileri milletin hizmetine sunan 'ak' kadrolar sayesinde gerçekleşti."
Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi.
Daha sonra esnafı ziyaret eden Özdemir ve beraberindeki partililer, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.