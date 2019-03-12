Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "Her bir ferdin oyunu kutsal biliyor ve bu ehemmiyetle yaklaşıyoruz.

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AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "Her bir ferdin oyunu kutsal biliyor ve bu ehemmiyetle yaklaşıyoruz." dedi.

AK Parti Mardin İl Başkanlığınca 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde görev alacak müşahitler, sandık kurulu üyeleri, kat ve bina sorumlularına yönelik eğitim veriliyor.

İl Başkanı Kılıç toplantının açılışında yaptığı konuşmada, eğitim programlarının amacının, sandıkları en iyi şekilde koruyarak çalışmaları şeffaf bir şekilde yürütmeleri için olduğunu belirtti.

Seçim günüde oy kullanma ve sayım işlemlerinin şeffaflığının önemine vurgu yapan Kılıç, "Sandık başında bulunan arkadaşın üstlendiği görev en az sahalarda çalışanların yaptığı görev kadar önemlidir. Her bir ferdin oyunu kutsal biliyor ve olaya bu ehemmiyetle yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:46 Kaynak: AA

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