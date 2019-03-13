Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

Cumhur İttifakı Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, esnafa sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını bildirdi.

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Cumhur İttifakı Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, esnafa sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını bildirdi.

Işıksu, yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, MHP Adapazarı İlçe Başkanı Halil Hakan Oturak, meclis üyesi adayları ve teşkilat mensuplarıyla Zirai Aletler Sanayi Sitesi ve Süpürgeciler Sitesi esnafını ziyaret etti, Alandüzü, Mahmudiye, Karaköy, Taşkısığı, Yeşilyurt, Kurtbeyler ve Doğancılar mahallelerinde seçmenlerle buluştu.

Işıksu, esnaf ziyaretinde yaptığı konuşmada, bölge esnafının beklentisine cevap verecek bir çalışma yapacaklarını söyledi.

Zirai Aletler Sanayi Sitesi'nde güzel bir düzenleme çalışması istediklerini ve ticari hayatın daha da canlanmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Işıksu, "Esnafımıza sahip çıkmak için inşallah ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:41 Kaynak: AA

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