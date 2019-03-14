Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

2 saat önce

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk, Suşehri ilçesini ziyaret etti.

Yerel Seçime Doğru, System.String[]
AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk, Suşehri ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Suşehri Belediye Başkan adayı Fazlı Yüksel'e destek amaçlı Suşehri ilçesine gelen Soluk, esnafı ziyaret ederek, yaklaşan seçimler öncesi destek istedi.

Suşehri'nin önemli bir ilçe olduğunu kaydeden Soluk şunları kaydetti:

"İlçenin altyapı sorunu giderildi. Hastanemiz yapıldı. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi de yapılacak. Öğretmenevi yapılıyor. Bunların hepsi 5 yıllık sürede yapıldı. Belediye başkanımız şunun da sözünü verdi. Tekrar kazanması durumunda mayıs ayı içerisinde halk pazarının üst kısımlarının da kapatılarak pazar esnafımızın soğuktan etkilenmemesini sağlayacak. Suşehri'nin 5 yılda aldığı hizmet, geçmiş yılları kapatmış durumdadır."

Suşehri Devlet Hastanesini'de ziyaret eden Soluk, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Ziyaretler sırasında AK Parti Belediye Başkan adayı Fazlı Yüksel, AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Uğurlu, Kadın Kolları Başkanı Sema Gönül Çevik, belediye meclis üyesi adayları da hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:07 Kaynak: AA

Milletvekili, Sivas, Suşehri, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Erdoğan'ın Tersini Söyledi: Anketlere Göre Hiçbir Sıkıntımız Yok Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Binali Yıldırım Afişi Asıldı

Cumhur İttifakı Van Adayı Necdet Takva'nın Abisi: HDP'nin Yanındayız Binali Yıldırım, Gündeme Bomba Gibi Düşen İstanbul Anketini Yorumladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 17:10:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]