Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

CHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu, kendilerine gösterilen güvene layık olmak için Kırşehir sevdalılarıyla aralıksız çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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CHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu, kendilerine gösterilen güvene layık olmak için Kırşehir sevdalılarıyla aralıksız çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

CHP Kırşehir Seçim Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ekicioğlu, Sıdıklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği toplantıda vatandaşlara hitap etti.

Mahalli İdareler Seçimleri'ne kısa bir süre kaldığını ve çalışmalarını araksız şekilde sürdürdüklerini belirten Ekicioğlu, Kırşehirlilerin yüzünü demokrasiye, kardeşliğe, adalete, ekonomik refaha ve daha yaşanılabilir bir geleceği döndürdüğünü dile getirdi.

Tüm Türkiye'nin 1 Nisan tarihinde Kırşehir'de yanan ışığı göreceğini aktaran Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın tercihi 31 Mart'ta mutlaka sandığa yansıyacak. Savaşa değil seçime gidiyoruz. Kural dışı, demokrasi dışı yöntemlerle ülkede seçmenin kafası karıştırılmaya çalışılıyor. Ancak, vatandaşlarımız bu oyuna gelmeyecek. Umudu beraber ekmek için canla başla çalışmaya, tüm il genel meclisi üyesi adaylarımız, belediye meclisi üyesi adaylarımız, partililerimiz, ve İYİ Parti'li arkadaşlarımızla vatandaşlarımızın ayağına gitmeye devam edeceğiz."

Toplantıya, CHP İl Başkanı Baran Genç, İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen, partililer ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:40 Kaynak: AA

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