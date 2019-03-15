Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

21 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Büyük Birlik Partisi (BBP) seçim irtibat bürosu açıldı.

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Büyük Birlik Partisi (BBP) seçim irtibat bürosu açıldı.

Seçim irtibat bürosunun açılışından konuşan BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, seçimlerin bir kavga aracı olmadığını belirterek, "Seçimler, adayların projelerinin yarıştığı, adayların şehre karşı beyin jimnastikleri yaptığı, adayların ben bu şehre daha iyi hizmet ederim dediği demokratik siyasi ortamlardır." dedi

Büyük Birlik Partisi Suşehri Belediye Başkan adayı Ayhan Özer ise konuşmasında, "Hizmet makamı şehrül eminlik olan belediye başkanlığı ve yerel yöneticileri seçeceğimiz 31 mart seçimlerinin vatanımıza milletimize ilçemize hayırlar getirmesini cenabı haktan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışı gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:28 Kaynak: AA

Suşehri, Sivas, Büyük Birlik Partisi, Güncel
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