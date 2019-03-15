Yerel Seçime Doğru

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Cumhur İttifakı'nın MHP'li Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, Gölbaşılıların ürünlerinin sergileneceği üretici pazarları kuracaklarını belirtti.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, Gölbaşılıların ürünlerinin sergileneceği üretici pazarları kuracaklarını belirtti.



Şimşek, yaptığı açıklamada, ilçede özellikle kadınların önemli ölçüde el emeği göz nuru birçok ürün ürettiğini, ancak bu ürünleri sergileyebilecekleri pazarlar bulunmadığına dikkati çekti.



Hem üretimin desteklenmesi hem de üretilen hizmet ve ürünlerin kolayca pazar bulması amacıyla üretici pazarı kuracaklarını vurgulayan Şimşek, "Bu pazar özellikle Gölbaşılı kadınlarımıza yönelik hizmet verecek. Kadınlarımız, ürettikleri ürünleri kuracağımız bu pazarda satışa çıkaracak. Böylece hem istihdam sağlamış hem de aile ekonomisine katkı sunmuş olacağız." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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